Les soeurs Kardashian présentes au mariage du fils de l'homme le plus riche d'Asie

Les soeurs Kardashian, stars de téléréalité devenues femmes d'affaires, font partie vendredi des nombreuses célébrités arrivées en Inde pour assister au mariage du fils de l'homme le plus riche d'Asie.

Pour Mukesh Ambani, ce mariage extravagant n'est pas une première. Il avait organisé le mariage le plus cher de l'Inde pour sa fille en 2018, d'un coût estimé à 100 millions de dollars, avec un concert de la star américaine de la pop Beyoncé.

Anant et sa future épouse, Radhika Merchant, tous deux âgés de 29 ans, se connaissent depuis l'enfance.

Kim et Khloé Kardashian ont reçu des guirlandes de fleurs de la part du personnel de leur hôtel de leur luxe. Kim, la soeur aînée, a partagé une story Instagram montrant sa voiture prise d'assaut par des photographes indiens peu après son arrivée.

Pléthore de patrons de grands groupes mondiaux, de stars - l'acteur et catcheur John Cena, la star de Bollywood Shah Rukh Khan - et de responsables politiques - comme les anciens Premiers ministres britanniques Boris Johnson et Tony Blair - ont fait le déplacement pour l'occasion dans la capitale économique de l'Inde en pleine mousson.

Les autorités ont interdit au public l'accès à plusieurs routes principales autour du site dédié aux festivités - un immense palais des congrès appartenant à la famille Ambani - pendant la majeure partie du week-end à venir.