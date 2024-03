L'espionnage russe en Belgique, "un secret de polichinelle" qui ne daterait pas d'hier

Partager:

Le Premier ministre a déclaré sur notre plateau que des dizaines de diplomates russes avaient été expulsés de notre pays pour cause d'espionnage. Qui sont ces espions et comment expliquer qu'ils soient si nombreux? Notre équipe a mené l'enquête.

Bruxelles, capitale de l'Europe et siège de l'OTAN. Petit pays pour certains, mais pas pour tout le monde: "Les institutions internationales sur notre sol, c'est une invitation pour construire des nids d'espions", lance Jaak Raes, administrateur général de la sûreté de l'État? D’habitude très discret, il s’exprimait 3 semaines après le début de la guerre en Ukraine: "Il y a beaucoup d'espions russes en Belgique."

Entretemps, la Belgique a fait le ménage, selon les déclarations d'Alexander De Croo sur notre plateau: "Dans les mois passés, la Belgique a expulsé des dizaines de soi-disant diplomates russes." L’ambassade de Russie à Uccle, c'est trois bâtiments et surtout des toits bien équipés: on compte 17 antennes paraboliques et de nombreuses autres. Nulle part ailleurs, la Russie ne dispose d’un tel équipement pour espionner selon Espiomats, une vaste enquête européenne. À lire aussi Doit-on craindre l'espionnage russe en Belgique? "On a expulsé des dizaines de soi-disant diplomates", affirme le Premier ministre Sans réponse à nos mails, nous avons tenté notre chance directement sur place, à l'ambassade.

"Il y a des diplomates qui ont été expulsés de l'ambassade?" Seule réponse: "Je ne peux pas répondre à vos questions." Guy Trouveroy a été ambassadeur de Belgique à Moscou. Pour lui, cette question d’espionnage est tout sauf un secret. "C'est un secret de polichinelle. On disait qu'entre un tiers et la moitié de ces diplomates ne faisaient pas les choses pour lesquelles ils étaient accrédités. La sécurité demande énormément de discipline, et ça, en Belgique, on n'a pas toujours", dit-il. Il continue: "Je dirais franchement, sans vouloir dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, qu'on avait tendance à ne pas faire attention."