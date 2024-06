L'IA favorise la propagation de fausses informations sur l'Holocauste, selon l'Unesco

L'intelligence artificielle (IA) générative favorise la propagation de fausses informations sur l'Holocauste, ce qui risque d'alimenter l'antisémitisme et d'altérer notre rapport à la vérité historique, selon un rapport de l'Unesco publié mardi.

"Si nous permettons à ces faits terribles de l'Holocauste d'être édulcorés, déformés ou falsifiés à travers un usage irresponsable de l'IA, nous risquons une propagation fulgurante de l'antisémitisme et la diminution de notre compréhension des causes et des conséquences de ces atrocités", a indiqué la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, dans un communiqué.

L'agence onusienne a dévoilé cette publication en partenariat avec le Congrès juif mondial à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les discours de haine.