L'incendie d'une usine en Corée du Sud a fait 23 morts

Plus de 100 personnes travaillaient dans l'usine lorsque des ouvriers ont entendu une série d'explosions au deuxième étage, où les batteries de lithium sont inspectées et emballées.

Les premières constatations indiquent que le feu s'est propagé en quelques secondes, avec des fumées toxiques qui ont aussitôt submergé les travailleurs, a déclaré Cho Sun-ho, chef des services anti-incendie de la province de Gyeonggi.

Selon les autorités sud-coréennes, les victimes ont inhalé en peu de temps des fumées toxiques qui les ont asphyxiées rapidement, leur faisant perdre connaissance.

La Chine a exprimé mardi ses "sincères condoléances". "Nous pleurons ceux qui ont malheureusement perdu la vie dans l'accident et exprimons nos plus sincères condoléances et compassion aux blessés et aux familles", a indiqué lors d'un point de presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.