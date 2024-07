L'Irak condamne de nouvelles incursions de l'armée turque dans le nord

Le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani a présidé mercredi un conseil de "sécurité nationale" pour discuter des derniers développements en la matière, selon un communiqué du général Yehia Rasool, porte-parole militaire du chef du gouvernement.

A cette occasion les participants ont évoqué "les interventions et les violations des forces turques dans la zone frontalière commune", selon le communiqué, qui "refuse l'incursion militaire turque et toute atteinte au territoire irakien" et appelle Ankara à opter pour "la diplomatie" et "la coordination" avec le gouvernement irakien pour toute question sécuritaire.

Une délégation de hauts responsables sécuritaires sera dépêchée au Kurdistan pour "évaluer la situation" et parvenir avec les autorités locales à "une position unifiée" sur cette question, selon le communiqué.