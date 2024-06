L'Onu dénonce "un bain de sang sans précédent" en Cisjordanie

Plus de 500 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier en Cisjordanie. Le Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'homme Volker Türk a dénoncé mardi à Genève un "bain de sang sans précédent".

Sur la même période, 24 Israéliens, dont plusieurs soldats, ont été tués dans ce territoire palestinien et en Israël.

Ces décès "sont inacceptables" et les violences doivent s'arrêter, insiste l'Autrichien. Selon des dizaines de cas évalués par le Haut-Commissariat, l'armée israélienne est responsable d'un recours excessif à la force et a également augmenté les exécutions ciblées sur certains individus. Et des soins ont également été refusés aux blessés.

Des dizaines de bombardements, attaques par drone ou tirs de missile ont été menés depuis octobre dernier. M. Türk appelle à des investigations rapides et indépendantes sur toutes les allégations d'exécutions illégales et demande que les responsables soient poursuivis.