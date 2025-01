Incendies en Californie: deux morts et de nombreux blessés graves, la situation se dégrade

Au moins deux personnes sont mortes et "de nombreuses" autres ont été grièvement blessées dans les incendies à Los Angeles, ont annoncé mercredi les pompiers.

Les feux de forêt dévastateurs dans la périphérie de la ville californienne de Los Angeles se sont étendus à une zone de près de 16 kilomètres carrés mercredi. Des vents violents, atteignant 160 km/h, attisent les flammes et compliquent l'utilisation de moyens aériens. Selon la chaîne ABC, plusieurs personnes, dont un pompier, ont été blessées.

L'incendie le plus important fait rage près du quartier de Pacific Palisades. Il s'étend sur une zone de 12 kilomètres carrés, selon les autorités de l'État de Californie. Dans la nuit de mardi à mercredi, un deuxième incendie s'est déclaré près de la ville voisine de Pasadena. Le feu s'y est propagé à une zone d'environ 4 kilomètres carrés en quelques heures.

"Malheureusement, nous déplorons deux décès de civils, dont la cause est inconnue à ce stade, et nous avons de nombreux blessés graves", a déclaré à des journalistes le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Anthony Marrone.

Un quatrième incendie de forêt s'est déclaré mercredi à Los Angeles, font savoir les pompiers de Californie. Cet incendie, qui touche le quartier Van Nuys, au nord-est de la métropole, s'étend pour le moment sur 30 hectares.

Les vents violents rendent difficile le déploiement de moyens aériens de lutte contre les flammes. L'eau et les produits d'extinction ne peuvent pas non plus être envoyés correctement sur le feu en raison du vent, indiquent des médias américains. Face à ces conditions météorologiques difficiles, les autorités concentrent leur action sur le sauvetage des victimes, a déclaré un porte-parole des pompiers à CNN.

Au moins 1.400 pompiers ont déjà été déployés, a indiqué sur X le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Des secouristes qui n'étaient pas en service ou qui étaient en vacances ont notamment été rappelés.

L'origine du feu n'est pas encore connue.