L'Otan ne peut être une "alliance à la carte", répond le chef de la diplomatie européenne

"À l'époque où nous vivons, une alliance militaire ne peut fonctionner au gré de l'humeur du président des États-Unis, ce n'est pas: 'oui, non, demain, non, ça dépend'. Allons ! L'Otan existe ou bien n'existe pas", s'est-il agacé.

"Durant cette campagne (électorale américaine), nous allons voir et entendre beaucoup de choses (...) Ne comptez pas sur moi pour commenter toutes les idées stupides qui s'exprimeront lors d'une campagne nationale aux États-Unis", a-t-il averti.

Lors d'un meeting en Caroline du Sud, Donald Trump a rapporté une conversation qu'il aurait eue avec l'un des chefs d'État de l'Otan, sans le nommer.

"L'un des présidents d'un gros pays s'est levé et a dit: 'monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?'", raconte l'ex-président républicain avant de révéler sa réponse: "Non, je ne vous protègerais pas. En fait, je les encouragerais à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures".