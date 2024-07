L'ouragan Béryl, qui a déjà fait sept morts, se dirige vers le Mexique

Partager:

L'ouragan Béryl a balayé jeudi les îles Caïmans et se dirige vers le Mexique, avec des vents qui soufflent jusqu'à 190 km/h, provoquant d'importantes destructions dans les Caraïbes et le Venezuela.

Béryl, exceptionnellement puissant et précoce pour la saison des ouragans, a déjà fait sept morts sur son trajet, dont trois au Venezuela. Dans les îles Caïmans, la tempête a causé dans la matinée inondations soudaines et coulées de boue. A la Jamaïque, plus de 400.000 personnes se sont retrouvées privées d'électricité après son passage mercredi et des habitations ont été rasées.

Le Mexique, à son tour, se prépare à l'arrivée de l'ouragan sur la péninsule touristique du Yucatan. Sur place, les autorités ont fermé des écoles, préparé une centaine d'abris et annoncé le déploiement de centaines de militaires et de techniciens spécialisés dans les lignes électriques. Béryl a été classé un temps en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de de Saffir-Simpson, et est devenu l'ouragan le plus précoce jamais enregistré par les services météorologiques américains.