Mauritanie: le président Ghazouani officiellement proclamé réélu

Le Conseil constitutionnel a validé les résultats annoncés lundi par la commission électorale et donnant M. Ghazouani vainqueur dès le premier tour avec 56,12% des voix, devant l'opposant historique Biram Dah Abeid (22,10%) et le candidat islamiste Hamadi Ould Sidi El Mokhtar (12,78%).

"Vu les résultats ainsi proclamés, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est élu président de la République de Mauritanie", a-t-elle dit.

"Il entre en fonctions le 2 août 2024", a-t-elle dit.

M. Ghazouani, militaire de carrière de 67 ans déjà élu dès le premier tour en 2019, dirigera cinq années de plus ce vaste pays désertique à la charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, espace de stabilité dans un Sahel troublé par le jihadisme et les coups d'Etat, et futur producteur de gaz.