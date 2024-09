"Mauvaise passe" pour l'ONU à la peine pour faire taire les armes

Selon la Charte des Nations unies, l'un des trois "buts" de l'organisation créée sur les décombres de la Seconde guerre mondiale est de "maintenir la paix et la sécurité internationale", en prenant des mesures "efficaces" pour la paix et "réprimer tout acte d'agression".

Dans un monde ravagé par les conflits et les divisions, l'ONU est bien en peine de taper du poing sur la table pour faire taire les armes, mais cet échec n'est pas seulement le sien, estiment des experts, qui évoquent un bouc émissaire irremplaçable.

Mais à l'aune des guerres en Ukraine, à Gaza ou au Soudan, les critiques pleuvent sur son inefficacité.

"Il est évident que nous n'avons pas la paix et la sécurité dans le monde", admet auprès de l'AFP le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Mais "il est évident aussi que ce n'est pas à cause de l'ONU en tant qu'institution. C'est à cause des Etats membres", se défend-il.

Et en premier lieu des membres permanents d'un Conseil de sécurité largement paralysé sur l'Ukraine et Gaza en raison du veto russe et américain.

En raison des divisions entre les membres permanents (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Russie), le Conseil subit une "érosion" de sa "légitimité" et de sa "pertinence", déplore l'ambassadeur slovène Samuel Zbogar, dont le pays est membre élu de cet organe clé depuis janvier.