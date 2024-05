Mexique: les corps présumés des surfeurs australiens et américain disparus retrouvés avec une balle dans la tête

"Le parquet confirme que les corps retrouvés" correspondent aux noms de Jake et Callum Robinson), d'origine australienne, et de l'Américain Jack Carter", a indiqué un communiqué du parquet.

Les trois corps retrouvés dans une station balnéaire sur la côte Pacifique mexicaine correspondent aux trois surfeurs étrangers, deux Australiens et un Américain, portés disparus depuis plusieurs jours, a indiqué dimanche le parquet général de l'Etat de Basse-Californie (nord-ouest).

Les familles des deux frères australiens et de l'Américain étaient arrivées au Mexique dimanche pour identifier formellement les trois corps retrouvés avec une balle dans la tête, avait précisé le parquet plus tôt dans la journée.

Le véhicule a été retrouvé brûlé non loin des trois corps. Les deux frères, Jake et Callum Robinson, et l'Américain Jack Carter, amateurs de surf, avaient été vus pour la dernière fois le 27 avril à Bocana de Santo Tomas, une station balnéaire de la municipalité d'Ensenada.

Selon des médias australiens, Jake Robinson, âgé de 30 ans, était médecin dans la ville australienne de Perth. Son frère Callum avait 33 ans et leur ami américain Jack Carter 30 ans.

Trois suspects, dont une femme, ont été arrêtés jeudi dernier pour leur possible participation directe ou indirecte dans l'affaire, selon la justice mexicaine.