Mission de maintien de la paix en Ukraine: un pays non-européen prêt à y participer

Français et Britanniques travaillent sur ce que pourrait être, en cas de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, une force européenne avec pour objectif d'empêcher les attaques russes contre les villes, les ports et les infrastructures ukrainiennes, ont révélé la semaine dernière plusieurs journaux britanniques.

"J'ai exprimé clairement, publiquement et à plusieurs reprises, que nous pourrions envisager de participer à toute mission de maintien de la paix en Ukraine", a assuré le chef de gouvernement australien Anthony Albanese après un entretien samedi avec son homologue britannique Keir Starmer. "Nos deux nations sont très claires quant à leur soutien à l'Ukraine", a-t-il martelé, assurant néanmoins "qu'il était encore trop tôt" pour discuter d'un déploiement des forces australiennes.