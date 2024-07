Moscou réclame le déblocage de 200 chaînes russes sur YouTube

Fabrice COFFRINI

La Russie a demandé à Google de débloquer plus de 200 chaînes russes sur YouTube suspendus pour "propagande" du Kremlin, a annoncé mardi l'agence Tass, sur fond de menaces régulières visant le site d'hébergement de vidéos.

Le service russe de supervision des communications, Roskomnadzor, a envoyé un message au PDG de Google LLC Sundar Pichaï exigeant de "débloquer sur YouTube plus de 200 chaînes de médias, d'organes du pouvoir, de clubs sportifs et de personnalités politiques et artistiques ayant soutenu la politique de la Russie et de ses autorités", a rapporté l'agence de presse de l'Etat russe.