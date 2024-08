Mpox: l'OMS décide de convoquer une réunion du comité d'urgence

"Compte tenu de la propagation du mpox en dehors de la RDC (République démocratique du Congo) et de la possibilité d'une nouvelle propagation internationale à l'intérieur et en dehors de l'Afrique, j'ai décidé de convoquer un comité d'urgence (...) afin qu'il me conseille sur la question de savoir si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le comité d'urgence de l'OMS sur le mpox se réunira "dès que possible" pour évaluer s'il faut décréter le plus haut degré d'alerte face à l'épidémie en cours dans plusieurs pays africains, a annoncé le patron de l'organisation mercredi.

Cette qualification est la plus haute alerte que l'OMS peut déclencher et c'est le chef de l'OMS qui peut la lancer sur les conseils du comité.

L'OMS avait alors décrété l'alerte maximale en juillet 2022 face à cette flambée de cas dans le monde, puis l'avait levée moins d'un an après, en mai 2023. L'épidémie avait fait quelque 140 morts sur environ 90.000 cas.

Mais la nouvelle souche du mpox, détectée en RDC en septembre 2023 et baptisée "clade 1b", puis signalée dans plusieurs pays voisins, fait craindre une propagation de ce virus. L'OMS est d'autant plus inquiète que le clade 1b "provoque une maladie plus grave que le clade 2", a observé le Dr Tedros.

"Depuis le début de l'année, la RDC connaît une grave épidémie de mpox, avec plus de 14.000 cas signalés et 511 décès", a-t-il détaillé, ajoutant que "le nombre de cas signalés au cours des six premiers mois de cette année est égal à celui de toute l'année dernière, et le virus s'est propagé à des provinces qui n'étaient pas touchées auparavant".