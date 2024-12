Nouvel An: jeter des meubles par la fenêtre ou frapper des casseroles, des traditions étonnantes dans le monde

En Australie et en Nouvelle-Zélande, où le Nouvel An tombe en plein été, les festivités se déroulent souvent sur la plage ou autour d'un barbecue. En Nouvelle-Zélande, frapper des casseroles dans la rue est une tradition populaire pour accueillir la nouvelle année.

En Afrique du Sud, à Johannesburg, on jette ses vieux appareils et meubles par la fenêtre au douzième coup de minuit, tandis qu'au Cap, on s'habille en blanc pour exprimer ses espoirs pour l'année à venir. Au Brésil, on jette des fleurs dans l'océan en hommage à la déesse de la mer.

Les traditions européennes

En Espagne et au Portugal, on mange un raisin sec à chaque coup de minuit, en tenant une pièce de monnaie dans la main, pour attirer la prospérité. En Italie et au Chili, ce sont les lentilles qui sont au menu, leur forme évoquant les pièces de monnaie. En Irlande, la tradition veut que l'on franchisse le seuil de sa porte en avant et que l'on en ressorte en arrière à minuit. Au Danemark, on saute d'une chaise au dernier coup de minuit pour chasser les mauvais esprits.

Des calendriers différents

En Asie, de nombreux pays ne fêtent pas le Nouvel An le 1er janvier, car ils suivent leur propre calendrier. Le Nouvel An chinois, par exemple, est célébré à la mi-février. Au Cambodge, en Thaïlande et au Laos, le Nouvel An est fêté vers la mi-avril, selon le calendrier traditionnel khmer. Les traditions et les festivités varient également en fonction des religions.