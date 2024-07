Oman: quatre morts après des tirs près d'une mosquée

La police a livré un premier bilan faisant état de quatre morts et de "plusieurs blessés" près de la mosquée située dans l'est de Mascate.

Une telle attaque est rare dans le sultanat, seul Etat musulman du monde à majorité ibadite, qui a régulièrement joué le rôle de médiateur dans les conflits régionaux et plaide pour l'unité entre les courants musulmans.

Des images vérifiées par l'AFP montrent des personnes fuyant devant une mosquée, dont le minaret est visible, pendant que des coups de feu retentissent.

On entend une personne crier "Oh Dieu" et répéter "Oh Hussein", en référence à l'imam que les Chiites considèrent comme le successeur légitime du prophète Mahomet.