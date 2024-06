Onze morts dans une nouvelle attaque israélienne contre un camp de réfugiés à Gaza

Par ailleurs, le journal The Guardian a révélé vendredi que l'armée israélienne avait détruit mercredi onze maisons et autres structures au sein d'une communauté isolée de Cisjordanie occupée, laissant cinquante personnes sans abri.

Des entrepreneurs à bord de bulldozers, accompagnés de soldats de l'armée israélienne, sont arrivés mercredi matin à Umm al-Kheir, un village habité principalement par des bergers, et ont démoli six maisons, des tentes d'habitation, un générateur électrique, des panneaux solaires et des réservoirs d'eau, ont rapporté des habitants et des militants israéliens qui ont documenté les événements. Des terres agricoles et clôtures ont également été endommagées, les arbres déracinés. Ces démolitions ont détruit environ un tiers des infrastructures du village.