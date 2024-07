Ouganda: six ans de prison pour avoir insulté le président sur TikTok

Un TikToker ougandais a été condamné mercredi à six ans de prison après avoir insulté le président Yoweri Museveni et sa famille sur un réseau social.

Selon l'accusation, entre février et mars, Edward Awebwa a prononcé sur TikTok des "propos vulgaires" à l'encontre du chef de l'État, de son fils Muhoozi Kainerugaba, récemment promu à la tête de l'armée, ainsi que de la Première dame Janet Museveni.

Edward Awebwa "demande grâce mais il ne semble avoir aucun remords pour ses actes", a déclaré la magistrate Stellah-Maris Amabilisi, lors de la lecture du jugement au tribunal d'Entebbe. "C'est une personne qui était consciente de ce qu'elle faisait et le tribunal a eu l'occasion de voir la vidéo, le langage utilisé était vulgaire", a-t-elle affirmé, avant de le condamner à six ans de prison. Le TikToker "mérite une punition qui lui permettra de tirer les leçons (...) pour que la prochaine fois il respecte la personne du Président, de la Première Dame" et de Muhoozi Kainerugaba, a poursuivi la magistrate.

L'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est, est dirigé d'une main de fer depuis 1986 par Yoweri Museveni.

Des ONG dénoncent régulièrement les atteintes aux droits humains et à la liberté d'expression dans le pays. En 2022, le célèbre écrivain ougandais Kakwenza Rukirabashaija a fui en Allemagne en affirmant avoir été torturé en détention pour avoir insulté MM. Museveni et Kainerugaba, qu'il a qualifié de "bébé despote". L'activiste et écrivaine Stella Nyanzi, qui s'est également exilée en Allemagne en 2022, avait été emprisonnée en 2019 après avoir publié un poème critiquant le président Museveni.