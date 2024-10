Pakistan: deux Chinois tués lors d'une attaque revendiquée par un groupe séparatiste

Pékin est un partenaire économique essentiel pour le Pakistan, mais les projets d'infrastructure financés par la Chine ont suscité du ressentiment et ses ressortissants sont régulièrement pris pour cible.

L'Armée de libération du Baloutchistan (BLA) a affirmé lundi, dans un communiqué, avoir "pris pour cible un convoi d'ingénieurs et d'investisseurs chinois" qui arrivait de l'aéroport de Karachi.

Le gouvernement régional de la province du Sindh (sud) a déclaré sur le réseau social X qu'un "camion-citerne" avait explosé dimanche sur la route de l'aéroport de Karachi (sud), la plus grande ville pakistanaise, vers 23H00.

L'offensive a blessé un autre ressortissant chinois et plusieurs citoyens pakistanais, selon l'ambassade.

La chaîne de télévision locale Geo News a fait état de deux morts et dix blessés.

L'ambassade de Chine a exhorté les autorités pakistanaises à "mener une enquête approfondie sur les attaques et à punir sévèrement les assassins, et en même temps prendre des mesures pour assurer pleinement la sécurité des citoyens, institutions et projets chinois".

Pékin avait déjà demandé à plusieurs reprises à Islamabad d'assurer la sécurité de ses ressortissants.

Le ministère pakistanais des affaires étrangères a déclaré lundi "réaffirmer son engagement à garantir la sécurité des ressortissants chinois".

L'explosion a eu lieu une semaine avant un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) organisé au Pakistan auquel plusieurs chefs de gouvernement doivent prendre part.