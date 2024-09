A Pokrovsk, des Ukrainiens prêts à s'accommoder d'une occupation russe

Genya SAVILOV

L'artillerie gronde au loin, tandis que Galyna s'avance, le pas assuré, dans les rues désertées de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Cette femme de 53 ans assure que l'arrivée possible de l'armée russe, désormais à moins de dix kilomètres de la ville, ne la préoccupe pas plus que ça.

"Je n'ai pas peur, pourquoi devrais-je ?", dit-elle, marchant pour rentrer chez elle, avant le couvre-feu imposé de 15H00 à 11H00 tous les jours du fait de la fréquence des frappes.