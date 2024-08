Pour Boeing, un sauvetage de SpaceX "embarrassant" et malvenu

ERIC PIERMONT

SpaceX à la rescousse de Boeing: l'image n'est pas flatteuse pour le géant aérospatial.

A cause des problèmes sur le nouveau vaisseau Starliner de Boeing, les deux astronautes qu'il devait ramener sur Terre rentreront finalement de la Station spatiale internationale (ISS) avec l'entreprise concurrente, dirigée par Elon Musk.

L'annonce représente un coup dur -- voire une humiliation -- pour Boeing, partenaire historique de l'agence spatiale américaine. Et elle ne pourrait pas plus mal tomber, au moment où la branche aviation du groupe est dans la tourmente à cause de dysfonctionnements en série sur ses appareils et deux crashs meurtriers en 2018 et 2019.