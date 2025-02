"Pour des raisons humanitaires": le groupe armé M23 déclare un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo

"L'Alliance Fleuve Congo (AFC/M23) informe le public qu'en réponse à la crise humanitaire provoquée par le régime de Kinshasa, elle décrète un cessez-le-feu qui prend effet à partir du 4 février 2025 pour des raisons humanitaires", ont fait part les rebelles dans une déclaration postée sur la plateforme X.

Toutefois, il n'est pas déterminé si l'armée congolaise va respecter ce cessez-le-feu.

Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, est actif dans l'est de la RDC depuis des années et a désormais pris le contrôle de large pans du Nord-Kivu, dont le sous-sol est riche en métaux rares et précieux, notamment le coltan, l'or, le nickel, le cobalt et le cuivre.