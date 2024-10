Pour le Crif, le 7 octobre "est aussi un choc français"

"C’est un catalyseur et un révélateur des crises et des fractures françaises. Depuis un an, nous ne vivons pas une période de révolution, mais de révélation et de clarification des positions des uns et des autres au sujet de l’antisémitisme", ajoute-t-il.

Pour le président du Crif, "bien au-delà d’un conflit géopolitique, le 7 octobre est d'abord l’épicentre d'un puissant séisme antisémite, dont les répliques se font sentir dans le monde entier".

"Si l'antisémitisme en France s’embrase quand il y a une étincelle au Proche-Orient, je crains, en revanche, que cela ne se calme pas, même si le conflit devait s'apaiser", estime-t-il, jugeant que "pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme est désormais alimenté à tous les étages de la société".