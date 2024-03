Pour les exilés, le ramadan a perdu de sa saveur

Autour des grandes tables de bois, des centaines de personnes, les traits tirés, attendent le feu vert pour déguster la chorba (soupe traditionnelle d'Afrique du Nord) fumante, le mouton mijoté et les bricks au thon. Peu avant 19H00, un bénévole du Sif rompt le brouhaha par un "Allah akbar" (Dieu est le plus grand)

En 2023, 33.000 repas ont été servis à cette occasion dans ce département le plus pauvre de France métropolitaine.

"Le ramadan, c'est encore plus dur quand on est seul comme moi: normalement ces moments-là se partagent en famille, je suis déprimé", confie-t-il emmitouflé dans sa doudoune.

Mehdi vit dans la rue avec sa femme et ses deux enfants. Il est venu seul, préférant laisser sa famille partager l'unique repas du jour chez une connaissance pour la soirée.

- "On se débrouille" -

"On n'a pas les moyens de se préparer le repas traditionnel, alors on se débrouille", explique cet Algérien en situation irrégulière. "Le plus important, ce n'est pas le repas, mais de se rapprocher de Dieu", ajoute le fidèle à propos du ramadan, un des cinq piliers de l'islam.

"Habituellement, il faut passer les premières semaines pour voir autant de monde", s'étonne Houssam el-Assimi, responsable du Sif pour la Seine-Saint-Denis. "Clairement, la situation s'est dégradée", observe le jeune homme.

Plus de 1.100 repas, confectionnés par des bénévoles dont certains ont posé tout un mois de congé, seront distribués ce soir-là grâce aux dons.

Pendant ce mois, les musulmans --entre cinq et six millions en France-- sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr, et à faire preuve de solidarité, comme s'y attèle Haroun en mettant le couvert.

"Quand on fait du bien, Dieu le compte comme un +hasanate+", explique cet ingénieur en statistiques et économie appliquée, évoquant les bonnes actions qui faciliteront l'accès de la personne au paradis après sa mort.

Outre les plateaux partagés sur place, une centaine de repas sont distribués lors d'une maraude quotidienne.

Mardi soir, une quinzaine de femmes avec enfants guettent son arrivée à l'accueil des urgences de l'hôpital de Delafontaine.

"C'est la galère, on est fatigué", explique Tigana qui vient de finir sa prière sous les lumières blafardes de l'hôpital où elle passera la nuit avec ses trois jeunes enfants, faute de logement.

"Au Mali, le ramadan on le faisait en famille, c'était joyeux. Ici, c'est triste", se désole cette sans-papier, venue retrouver en France son mari, qu'elle cherche encore.

Houssam el-Assimi, le responsable du Sif espère lui que les "tables du ramadan" perdureront, mais "pas parce que les gens ont faim, mais pour partager un moment de convivialité".