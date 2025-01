Pourquoi DeepSeek fait trembler la bourse et inquiète tant le secteur technologique américain?

L'irruption du rival chinois de ChatGPT, DeepSeek, sur la scène jusqu'à présent très américaine de l'intelligence artificielle (IA) a ravivé les angoisses de la Silicon Valley et de Washington, qui appellent à mettre les bouchées doubles pour battre la Chine avant qu'il ne soit trop tard.

Deepseek est une entreprise chinoise spécialisée dans l'Intelligence artificielle, tout comme l'entreprise américaine plus connue... OpenAI. DeepSeek vient de dévoiler son chatbot, son agent conversationnel qui porte le même nom (il y a deux versions : DeepSeek V3 et DeepSeek R1).

Un chatbot est donc un programme, une application qui agit comme un robot et répond à vos questions. Le chatbot d'OpenAI est le désormais très célèbre ChatGPT.

Pourquoi ce nouveau chatbot fait trembler la bourse et inquiète tant le secteur technologique américain?

Tout simplement, parce que jusqu'ici ChatGPT était l'application d'intelligence artificielle la plus téléchargée au monde. Et ce, depuis sa création en novembre 2022. Mais récemment, le 26 janvier, soit dimanche, DeepSeek l'a dépassé.

Deepseek qui propose donc les mêmes services que ChatGPT, mais est beaucoup moins cher. ChatGPT a été conçu en 6 mois et cela a coûté 100 millions de dollars. DeepSeek a été conçu en 2 mois et cela a coûté seulement 5 millions et demi de dollars.