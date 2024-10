Pourquoi le vote des femmes blanches de la classe ouvrière pourrait être décisif lors des élections américaines?

Les élections américaines approchent à grand pas. C'est l'ébullition au sein du parti de Donald Trump, ainsi que pour sa rivale, Kamala Harris. Cette campagne 2024 touche bientôt à sa fin. Et si Kamala Harris semble avoir de plus en plus de soutien, qu'en sera-t-il des femmes blanches de la classe ouvrière ? Leur vote pourrait être décisif.