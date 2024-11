"Pousser ses projets": avec l'élection de Trump, Elon Musk va-t-il devenir encore plus puissant?

Elon Musk fait partie des soutiens les plus puissants de Donald Trump. L'homme le plus riche du monde est désormais un proche du président américain et il pourrait peut-être jouer un rôle important dans l'administration Trump.

Durant la campagne électorale de Donald Trump, Elon Musk a donné un million de dollars chaque jour à un électeur républicain. Un "coup de comm" qui a fait le tour des médias. En changeant les algorithmes de son réseau social X, le milliardaire a également fait en sorte que Donald Trump dispose d'un maximum de visibilité au détriment de Kamala Harris.

"C'est tout à fait un média qui est au service de la cause républicaine et de Donald Trump plus globalement. Et par ce biais, il est au service d'Elon Musk lui-même puisque non seulement, pour des raisons politiques, il va désormais probablement occuper une fonction importante dans la nouvelle administration Trump, mais en plus, ça va donner du vent dans les voiles de l'ensemble de ses projets", explique Xavier Degraux, spécialiste des médias sociaux.