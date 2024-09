Près de 130 morts à la suite de la tentative d'évasion de la plus grande prison de RDC

Plus d'une centaine de personnes sont mortes à la suite de la tentative d'évasion, lundi 2 septembre, de la prison de Makala, la plus grande prison de République démocratique du Congo (RDC) à Kinshasa, annonce mardi sur le réseau social X (anciennement Twitter) le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et sécurité, Jacquemain Shabani.