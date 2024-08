Présidentielle américaine 2024: Barack et Michelle Obama saluent "l'espoir" retrouvé grâce à Kamala Harris

"Yes, she can!" (Oui, elle peut!): Michelle et Barack Obama ont fait chavirer mardi la convention démocrate en saluant "l'espoir" retrouvé avec Kamala Harris.

"L'espoir est de retour" a lancé l'ancienne First Lady, toujours immensément populaire, comme son mari, dans le parti.

"Ma Kamala Harris est plus que prête pour ce moment", a lancé Michelle Obama, dont l'éloquence et la sereine autorité ont plusieurs fois suscité de véritables rugissements dans la salle survoltée.