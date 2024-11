Présidentielle américaine: dans quelles circonstances des violences pourraient-elles se produire?

Le sénateur belge et coordinateur de l'OSCE pour l'observation dans le Nevada, Malik Ben Achour, s'est penché sur les tensions qui pourraient survenir en fonction des résultats aux États-Unis. Selon lui, les tensions se situent davantage autour du comptage que du vote.

Si des tensions existent entre les deux candidats, elles sont également présentes parmi les électeurs. Malik Ben Achour, sénateur belge et coordinateur de l'OSCE pour l'observation dans le Nevada, a observé cette situation de près.

Et selon lui, les tensions se situent surtout au niveau du comptage. "Les tensions ne portent pas tellement sur le vote lui-même, mais plutôt sur le comptage. D'ailleurs, nos interlocuteurs dans les bureaux de dépouillement nous disent qu'ils sont la cible de pressions, d'intimidations, de menaces depuis plusieurs semaines. Si des troubles, voire des violences, devaient survenir, ce serait en raison de la conjonction de deux éléments : d'une part, des résultats partiels très serrés, et d'autre part, un comptage qui, par définition, prendra du temps. Et je dis bien "par définition", car des bulletins de vote par correspondance peuvent encore arriver jusqu'à vendredi", explique-t-il.

Étant donné que le comptage prendra du temps, cela pourrait provoquer de la nervosité chez les électeurs. "(...) Des marges très étroites entre les candidats, associées à un comptage prolongé, rendent tout le monde très nerveux, particulièrement le camp de Donald Trump, qui a déjà fait des déclarations ne contribuant évidemment pas à apaiser le climat", conclut-il.