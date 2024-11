Présidentielle américaine: que va faire Kamala Harris après sa défaite?

Aux États-Unis, les postes de gouverneurs sont très prestigieux puisqu'ils consistent à diriger et à définir les grandes orientations d'un État sur une ribambelle de dossiers, de l'économie aux questions sociales, en passant par le climat. Ce rôle est particulièrement conséquent en Californie, à la fois l'État le plus peuplé du pays et la 5e puissance économique mondiale.

Occuper un tel rôle pourrait "offrir une tribune énorme à Harris", note le politologue Julian Zelizer. "Cela lui permettrait de devenir une figure nationale de premier plan et d'influer sur les politiques publiques", explique le professeur de l'université de Princeton.

Et donc, peut-être, de se porter à nouveau candidate à la Maison Blanche dans quatre ans. Reste à savoir si la vice-présidente serait la mieux placée pour porter les couleurs du parti en 2028. Chez les démocrates, plongés dans une douloureuse introspection après avoir échoué une deuxième fois à barrer la route à Donald Trump, les avis divergent.