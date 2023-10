Qui se cache derrière le Hamas, ce mouvement islamiste palestinien qui a lancé une offensive en Israël?

Considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les Etats-Unis, il compte plus de 20.000 combattants, répartis dans 6 brigades régionales. Sa branche armée : les brigades Al-Qassam. Elles sont composées d'un millier de miliciens.

Equipé de drones, d'artillerie et d'un arsenal renforcé, le Hamas prône l'Etat islamique palestinien et la destruction de l'Etat d'Israël. Il veut aussi fédérer le monde musulman autour de sa cause palestinienne. A la tête de cette organisation, il y a Mohammed Deïf, 58 ans. Il a échappé à 7 tentatives d'assassinat.

Mais comment le Hamas est-il financé ? Chaque mois, le Qatar lui verse quelque 30 millions de dollars. Chaque année, l'Iran appuie son financement de 100 millions de dollars, sans oublier les armes et les équipements. Enfin, le mouvement collecte 12 millions de taxes mensuelles, qu'il impose à l'Egypte. Ses soutiens font du Hamas la deuxième organisation terroriste la plus riche au monde, après l'Etat islamique.