Qui va payer pour soutenir l'Ukraine? "Pas moi", répond Trump

Donald Trump a téléphoné à Vladimir Poutine pour évoquer la fin de la guerre en Ukraine, on connaît désormais son plan de paix. On retiendra que le président des Etats-Unis exclut notamment l'envoi de troupes américaines et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pour le président américain, ce sont les Européens qui devront assurer l'essentiel du soutien financier à Kiev.

Donald Trump, pendant sa campagne, avait promis de mettre fin en 24 heures à la guerre en Ukraine. Il a depuis modéré son propos et son délai est passé à 100 jours. Mais, ça il faut lui reconnaître, Donald Trump tient ses promesses même si parfois elles paraissent aberrantes. Dans le cas de l'Ukraine, il y a du concret.

Le président des Etats-Unis a téléphoné à Vladimir Poutine pendant une heure et demie et les deux hommes ont convenu de se rencontrer prochainement, probablement en Arabie Saoudite. Trump a ensuite appelé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui, ces derniers jours, s'était déclaré ouvert à une négociation directe avec la Russie. On ne connaît pas la teneur exacte de l'entretien entre Trump et Poutine.