Rassemblement à Bruxelles pour rappeler à l'Otan de "tenir ses promesses"

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées dès 17h00 sur le boulevard Léopold III, à Bruxelles, devant le bâtiment de l'Otan. Sous le slogan "Otan, tiens tes promesses", la mobilisation visait à exhorter les chefs d'état-major à "respecter leurs engagements à l'égard de l'Ukraine" en renforçant et en accélérant les processus d'aide auprès de la défense ukrainienne.

"L'alliance de l'Otan n'a fourni que la moitié de l'aide promise à l'Ukraine, ce qui fait que nous manquons cruellement de ressources. Ce retard n'invite pas seulement à de nouvelles offensives russes, mais nous empêche également d'organiser une contre-offensive efficace et de maintenir nos positions sur la ligne de front", a appuyé Olena Kuzhym, co-responsable des manifestations et des campagnes de soutien pour Promote Ukraine.

La manifestation était organisée par Promote Ukraine en marge du comité militaire, la plus haute autorité militaire de l'Otan, qui réunissait jeudi les chefs d'état-major de la Défense lors d'un conseil Otan-Ukraine. Son président, l'amiral Rob Bauer, dirigeait les débats - auxquels participait également le chef d'état-major de la Défense ukrainienne.

Ce soutien "tardif" de l'Otan se traduit "directement par une guerre prolongée, une escalade des pertes et des destructions, une augmentation des coûts pour les alliés de l'Ukraine et une armée ukrainienne dévastée", avance l'association.

L'Ukraine reste déterminée à se défendre et à défendre ses alliés, selon Promote Ukraine. Cependant, le pays dépend du soutien "indéfectible" de ses alliés s'il veut obtenir des résultats tangibles, souligne l'organisation.

"Il est impératif que l'Otan respecte ses engagements en renforçant et en accélérant son aide auprès de la défense ukrainienne. Pour une réponse solide et stratégique à la Russie, nous avons besoin d'actions proactives, et pas seulement de mesures réactives aux pics d'agression russe", a conclu Olena Kuzhym.