RDC: une quinzaine de morts dans une nouvelle attaque des ADF

Une quinzaine de civils ont été tués mardi dans l'est de la République démocratique du Congo dans une nouvelle attaque attribuée au groupe ADF, affilié à l'organisation Etat islamique, a-t-on appris mercredi de sources locales.

Cette incursion des rebelles ADF ("Forces démocratiques alliées") a eu lieu dans la matinée dans le village de Masau, à la limite des territoires de Beni (province du Nord-Kivu) et de Mambasa (province de l'Ituri), ont précisé ces sources.

Le bourgmestre de Mangina, Rocky Muvunga, a de son côté chiffré à 14 le nombre de morts, tandis qu'un responsable de la société civile disait qu'une douzaine de corps avaient été retrouvés - trois femmes et neuf hommes selon lui.

"Il y a aussi des disparus", a ajouté ce responsable, précisant également que huit maisons et sept motos avaient été brûlées par les assaillants.

Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils ont tué des milliers de civils et multiplié ces dernières semaines les meurtres et pillages.