Reconnaissance de la Palestine: Mahmoud Abbas se rend mardi à Madrid

M. Abbas doit être reçu par le Premier ministre, Pedro Sanchez, et le roi Felipe VI d'Espagne, avant de se rendre à New York où il est attendu vendredi, en vue de participer à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, a indiqué à l'AFP une source à la présidence palestinienne, sans plus de précisions.

Le roi Felipe VI a reçu lundi les lettres de créances de Hosni Abdel Wahed, premier ambassadeur en Espagne de l'Etat de Palestine, après sa reconnaissance par Madrid au mois de mai.