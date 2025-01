Retour de Trump à la Maison Blanche: pourquoi était-il si pressé de signer publiquement ses premiers décrets?

"On sait très bien qu'il doit envoyer des signaux à sa base. L'action immédiate du président Trump est valorisée, il l'avait promis, ce sont des engagements de campagne. Donc effectivement, le fait de le faire en public, c'est de dire, 'Voilà, le premier jour, je le fais, c'est un changement, c'est une rupture avec la politique telle que vous la connaissez, et c'est l'entrée dans ce fameux âge d'or, dans cet âge du bon sens, comme il l'a annoncé durant son discours d'investiture'", poursuit l'expert invité sur le RTL info 19h.

Donald Trump a à cœur de tenir toutes ses promesses électorales. A peine est-il retourné au pouvoir qu'il avait signé toute une série de décrets en public. Que faut-il comprendre à travers ce geste? "C'est une forme de théâtralisation du pouvoir", affirme Nicolas Baygaert, docteur en sciences de l'information et de la communication.

"Donc, l'exécution rapide des promesses électorales, on va bientôt arriver à presque 50, peut-être la centaine à la fin de la semaine, c'est ce qu'il avait prédit." Pour Nicolas Baygaert, c'est donc une manière de "ravir son public et ses plus grands ferveurs" qui a pu que voir que "déjà, dès le premier jour, l'Amérique est en train de changer".