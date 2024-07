Roland Dumas, l'homme de droit et de travers

Roland Dumas, ministre et fidèle compagnon politique de François Mitterrand, mort mercredi à 101 ans, marqua les prétoires par ses plaidoiries de brillant avocat, les chancelleries par ses dons de négociateur roué et les salons par sa personnalité d'esthète et de séducteur.

Mais sa carrière fut ternie par le scandale Elf qui le contraignit à démissionner de la présidence du Conseil constitutionnel et par sa condamnation pénale dans le dossier de la succession du sculpteur Giacometti.