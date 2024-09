Sécheresse en Afrique: la Namibie abat des centaines d'animaux sauvages pour nourrir les populations affamées

La Namibie a entamé l'abattage de plus de 700 animaux sauvages - hippopotames, éléphants, buffles, zèbres notamment - notamment pour nourrir les populations affamées par la pire sécheresse depuis des décennies, a annoncé mardi le ministère de l'Environnement.

D'ores et déjà, 160 animaux ont été tués dans le cadre de cette mesure gouvernementale annoncée la semaine passée qui permettra également, en plus de fournir de la viande à des milliers de personnes, d'alléger la pression sur les ressources en pâture et en eau minées par la sécheresse.



Des chasseurs professionnels ont été chargés d'abattre 30 hippopotames, 83 éléphants, 60 buffles, 100 gnous bleus, 300 zèbres, 100 élands et 50 impalas (deux sortes d'antilopes).