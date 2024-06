Suède: un tribunal acquitte un ancien général syrien accusé de crimes de guerre

Mohammed Hamo, âgé de 65 ans et vivant en Suède, a été jugé au printemps pour "complicité" de crimes de guerre entre janvier et juillet 2012.

L'armée syrienne a bien commis des "attaques aveugles, contraires au droit international" dans un quartier de Homs (centre) et dans la ville d'Al Rastan en 2012 mais "aucune preuve" n'a été présentée pour démontrer que la 11e division de l'ancien général "a participé à ces attaques", a estimé le tribunal dans un communiqué.

Les juges ont en outre estimé qu'il "n'est pas certain" que Mohammed Hamo "a été responsable de l'armement d'unités militaires" qui auraient pu participer à ces attaques.

La guerre civile en Syrie entre le régime de Bachar al-Assad et des groupes d'opposition armés dont l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), déclenchée en 2011 par la répression de manifestations en faveur de la démocratie, a fait plus d'un demi-million de morts et morcelé ce pays.