Suffrage universel indirect, grands électeurs, swing states: comment fonctionne le système électoral américain?

Il y a au total 538 grands électeurs pour 50 États. Plus un état est peuplé, plus il a de grands électeurs. En Californie par exemple, il existe 54 grands électeurs pour 39 millions d'habitants. À l'inverse, dans le Wyoming, on dénombre seulement 3 grands électeurs pour un peu plus de 550.000 habitants.

Le candidat qui obtient le plus grand nombre de grands électeurs remporte-t-il donc l'élection ?

Oui, mais c'est un peu plus complexe. Prenons l'exemple de la Californie où il y a 54 grands électeurs. Imaginons, et c'est très probable pour cet État, que les habitants de Californie votent pour 45 grands électeurs démocrates sur les 54. Dans ce cas, le camp démocrate empoche la totalité des 54 grands électeurs et non juste les 45 élus. En gros, le principe, c'est "winner takes all", le gagnant remporte tout.

C'est d'ailleurs pour cela qu'aux États-Unis, on peut obtenir le plus de voix de citoyens, mais pour autant perdre l'élection présidentielle. Puisqu'on remporte les grands électeurs de l'autre lorsqu'on a la majorité dans un État.