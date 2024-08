Tempête Ernesto: la Guadeloupe repasse en vigilance jaune

Météo-France a replacé la Guadeloupe en vigilance jaune après le passage de la tempête tropicale Ernesto, qui a longé mardi l'archipel et provoqué de fortes précipitations, mais sans faire de dégâts majeurs.

Dans l'archipel, quelques bourgs ont été inondés, occasionnant l'ouverture d'"abris sûrs" dans les communes pour les personnes installées en zone inondable et provoquant la fermeture de quelques routes "jusqu'à demain matin" mercredi, selon la préfecture de Guadeloupe.

Les liaisons maritimes "seront rétablies mercredi matin", tandis que "les vols transatlantiques sont maintenus", les "vols régionaux vers Fort-de-France des compagnies Air Caraïbes et Air Antilles ont repris et ceux d'Air France reprendront demain matin", a-t-elle ajouté.

"On déplore quelques légers éboulements, des arbres sur plusieurs chaussées", avait indiqué plus tôt à l'AFP la préfecture. Selon EDF, 400 foyers sont impactés par des pannes d'électricité et 250 clients ne bénéficient pas de leur ligne fixe de téléphone.