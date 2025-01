TikTok aux États-Unis, ce serait vraiment fini: qu'est-ce que cela implique?

Le réseau social chinois, TikTok, va cesser d'exister sur le territoire américain d'ici ce dimanche, selon The Information.

TikTok prépare l'arrêt de sa plateforme dimanche aux États-Unis, ce qui irait plus loin que les exigences de la loi votée au Congrès américain, qui ne devait qu'empêcher son téléchargement dans le pays, rapporte ce mercredi le site The Information.

Sollicité, le réseau social n'a pas donné suite. À compter de dimanche, les utilisateurs ayant déjà téléchargé l'application ne pourront plus l'ouvrir et seront dirigés automatiquement vers un message relatif aux nouvelles dispositions législatives. Ils se verront proposer de télécharger leurs données et contenus publiés sur la plateforme.