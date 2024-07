On a tiré sur Trump, stupeur à Milwaukee

Il se préparait à une semaine de communion avec tous les militants pro-Trump, une convention aux airs de fête à Milwaukee, la plus grande ville de l'Etat du Wisconsin.

"J'ai allumé mon téléphone et je ne pouvais pas y croire", déclare à l'AFP ce républicain du New Jersey.

A Milwaukee, tout est prêt pour la convention républicaine, qui s'ouvre lundi. Le nom "Trump" s'affiche sur des grands panneaux publicitaires lumineux le long des axes urbains, le centre-ville est placé sous haute sécurité et les hôtels sont pris d'assaut par des milliers de visiteurs.

Elle confie ne pas revenir de ce qui s'est produit. Puis elle ajoute: "Dieu merci, il y a des anges qui protègent cet homme, car il va être président en 2025, il va être élu en novembre".

Chez Dave Simone, un autre supporteur de Trump, c'est la colère qui domine, car il n'exclut pas que les autorités soient impliquées, une thèse propre à séduire les nombreux conspirationnistes qui gravitent dans les meetings du tribun républicain.

"Il y a eu une faille dans la sécurité, et cela doit être réglé. Et si c'était une faille volontaire, alors il s'agit d'un fait de trahison et l'auteur doit être envoyé à Guantanamo", assène-t-il.

Du bord politique opposé, Andzu est lui venu à Milwaukee manifester contre Donald Trump. Se disant "choqué" par la tentative d'assassinat du candidat, il s'inquiète que celle-ci soit exploitée comme "au théâtre".

"Cela ne change rien au fait que les gens crèvent, que l'Amérique s'effondre et que la planète meure", énumère le jeune homme de 29 ans.

Mais, quelles que soient leurs convictions, les passants rencontrés par l'AFP dans les rues de Milwaukee semblent s'accorder sur l'idée que cet attentat va servir électoralement l'ancien président, pourtant condamné pénalement par la justice.

"Désormais davantage de gens vont soutenir Donald Trump", se félicite Mme Altherr.