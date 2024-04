À Tokyo, les foules se pâment sous les cerisiers en fleurs

La saison des cerisiers en fleurs bat son plein à Tokyo, où habitants et touristes affluaient jeudi dans les parcs afin d'admirer la floraison, tardive cette année en raison d'un début de printemps plutôt frais jusqu'ici.

Beaucoup d'amateurs de fleurs s'étaient donné rendez-vous dans le centre de la capitale nippone pour admirer les branches de cerisiers ployant sous les pétales roses et blancs se balancer au-dessus des douves qui entourent le Palais impérial.

"Les fleurs de cerisier sont tellement symboliques, elles rendent tout ce qui vous entoure joyeux et beau", s'est ému Michitaka Saito, 68 ans, qui se rend sur place chaque printemps. "Cela me donne l'impression d'avoir pris un bon départ pour l'année", qui dans les entreprises et les écoles japonaises débute le 1er avril, a ajouté M. Saito.