Triple infanticide en Haute-Savoie: la mère, principale suspecte, retrouvée morte en Suisse

Une enquête de flagrance pour "homicides volontaires" a été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Bonneville avec l'appui de la section de recherches de Chambéry, a indiqué le procureur de Bonneville, Boris Duffau, dans un communiqué tard mardi.

"Les victimes sont "deux garçons de 2 et 11 ans et une fille de 13 ans", précise-t-il. Des autopsies et des expertises supplémentaires seront rapidement réalisées par l'Institut médico-légal (IML) de Grenoble, mais "des premières constatations, il est établi que les victimes présentent des plaies par arme blanche".