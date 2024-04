Troubles, vertiges, nausées: le mystérieux syndrome de "La Havane" serait lié... au renseignement russe

À partir de 2016, des diplomates américains et canadiens en poste à Cuba ont dit être frappé de troubles, nommément migraines, vertiges, nausées, troubles de la vision... Ces "incidents anormaux de santé", selon la terminologie employée aux Etats-Unis, ont ensuite été signalés ailleurs dans le monde (Chine, Allemagne, Australie, Russie, Autriche) et même à Washington.

L'affaire avait entraîné dès le début de vastes spéculations sur son origine. Certains responsables américains ont minimisé au départ les symptômes parfois attribués au stress, d'autres évoquant en privé de possibles attaques et soupçonnant déjà des pays comme la Russie. Le renseignement américain avait lui estimé en mars 2023 "très improbable" qu'une puissance étrangère ou une arme soit à l'origine du mystérieux trouble.

Mais selon une enquête publiée par le journal russe indépendant The Insider, le magazine allemand Der Spiegel, et la chaîne américaine CBS, ces diplomates ont pu être la cible d'une arme sonique de la Russie. L'enquête, qui a duré plus d'un an, dit avoir "découvert des éléments suggérant que ces incidents anormaux de santé (...) pourraient provenir de l'utilisation d'armes à énergie dirigée, maniées par des membres de l'unité 29155" du GRU, le service de renseignement militaire russe.

L'unité 29155 est chargée des opérations à l'étranger et s'est déjà retrouvée au centre de plusieurs affaires, accusée notamment de la tentative d'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni en 2018. Moscou a rejeté lundi cette enquête comme "sans fondement".