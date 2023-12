Ultradroite: La Division Martel dissoute après les manifestations dans la Drôme

Selon le décret de dissolution, la Division Martel, constituée durant le second semestre 2022 et comptant une trentaine de membres, prône un combat par la violence "contre les antifas et les personnes issues de l’immigration ou présumées musulmanes" et promeut "le recours à la violence pour favoriser l’avènement d’une suprématie nationaliste et xénophobe".

"Le groupement propage des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l'immigration, notamment par leur assimilation à des délinquants ou des criminels", indique le décret, ajoutant que "cette idéologie se traduit par une recherche permanente de confrontation se matérialisant par l’organisation d’opérations punitives à l’encontre de ces personnes".

A l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a déclaré: "les actions et les appels à la vengeance, les discours de haine de ces groupuscules constituent une menace grave, avérée à l'ordre public et l'Etat se montre intraitable".