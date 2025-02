Un camion et son chauffeur ont disparu "depuis une semaine" dans un trou géant à Tokyo: ce que l'on sait

Une semaine après l'affaissement d'une route près de Tokyo, qui a englouti un camion et son conducteur, la cavité s'est élargie au point de devenir un gouffre béant.

Le trou dans la chaussée, d'un diamètre de 5 mètres à l'origine, n'a cessé de s'élargir au fil des jours, fusionnant avec une seconde cavité plus grande apparue à proximité: le gouffre mesure désormais 40 mètres de large et 15 mètres de profondeur, menaçant les bâtiments environnants.

Les secours s'efforcent depuis sept jours de dégager l'homme de 74 ans, piégé et potentiellement enseveli sous les eaux usées et les sédiments dans la cavité qui s'est ouverte sur une route de Yashio, ville au nord de la capitale nippone.

Pour contrer l'instabilité du terrain, les secouristes avaient terminé samedi une rampe d'accès de 30 mètres en vue d'acheminer des équipements lourds et d'atteindre le conducteur. Une deuxième rampe a été commencée.

Mais ces opérations de sauvetage ont été suspendues mardi, a indiqué Koichi Yamamoto, un responsable des pompiers de Yashio.

Elles sont "entravées par la concentration de matériaux lourds, débris et plaques d'asphalte et de béton", a-t-il indiqué. Une quantité "considérable" d'eaux usées s'est aussi accumulée et "s'écoule constamment comme une rivière", a-t-il ajouté.